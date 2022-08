Detidos 8 menores com arma e quase quatro kg de drogas

Jardim Colina Verde e Monte da Oliveiras

Na manhã desta segunda-feira (22), equipes da Polícia Civil, composta pelo delegado e investigadores, e Militar, integrada pelo capitão, Rotam, Rocam, Agência de Inteligência e Rádiopatrulha, deram cumprimento de mandados de busca domiciliar em dois bairros em Santo Antônio da Platina.

Numa residência no Jardim Colina Verde foram encontrados quatro adolescentes e também apreendidos tabletes e porções de maconha pesando o total de 3,792 quilos, 18 invólucros de cocaína pesando 10,3 gramas, 34 pedras de crack pesando o total de 5,5 gramas, além de balanças de precisão, quase R$ 2 mil em dinheiro e correntes de prata, e ainda um revólver calibre 32.

Já em outra casa do bairro Monte da Oliveiras, foram apreendidas um porção de cocaína pesando 332 gramas, 502 gramas de maconha e balança de precisão.

Quatro menores (um com 15, outro com 16, e dois com 17 anos) foram encaminhados à delegacia, onde foi instaurado procedimento por ato infracional equiparado aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Esta é mais uma ação conjunta das forças de segurança de Santo Antônio da Platina no combate ao tráfico e decorrente de denúncias feitas pela população, sendo a investigação feita por policiais civis e policiais militares, com representação pela busca feita pelo delegado, com concordância do Ministério Público e autorização do juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca platinense.