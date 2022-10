Detido por manobras perigosas no centro

Condutor sem habilitação e motocicleta sem retrovisores

Nesta terça-feira (25), a Polícia Militar realizou diligência acerca de direção perigosa em Santo Antônio da Platina, no centro.

Durante patrulhamento pela área central da cidade, a equipe ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) viu o condutor da motocicleta Honda/CG160 Fan empinando em via pública, colocando em risco a própria integridade física e de terceiros, causando ainda risco de dano material aos demais usuários da via que trafegavam com seus veículos.

Ao perceber , o motorista mudou a rota, mas logo foi abordado. Em busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado. Em consulta, constatado que o abordado não possuía carteira de habilitação. Veículo, sem retrovisores, ficou apreendido.