Detido platinense por tentativa de roubo

Neste fim de semana no bairro Aparecidinho 1

Um indivíduo negro, magro, alto, trajando uma blusa preta com capuz, apontou uma arma para um rapaz tentando – visando roubo – bloquear o veículo que conduzia para um possível roubo. Ocorreu neste fim de semana na rua José Sanches Garcia, no bairro Aparecidinho 1, em Santo Antônio da Platina. A vítima conseguiu fugir e comunicar à PM.

Deslocando ao local, a equipe viu um suspeito com as mesmas características, dada voz de abordagem e recuperado o simulacro (foto). Diante dos fatos, encaminhado o elemento de 30 anos à 4ªCia/PM para as devidas providências.