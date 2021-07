Detido maconheiro em Jacarezinho

Buchas estavam escondidas dentro de um VW Gol

A PM abordou no fim de semana na rua 13 de Maio um VW Gol de cor prata, em Jacarezinho.

Em revista pessoal foram localizadas no bolso de um deles (25 anos) um invólucro plástico com uma pequena porção de maconha, duas porções próximas ao câmbio e outras três no banco de trás. Ele assumiu como dono de todos os entorpecentes.

Com os demais abordados nada de ilícito encontrado.

Diante dos fatos, conduzidos à sede da 1ª Cia para realização do Termo Circunstanciado referente ao fato.