Detido em Ibaiti com rodas furtadas

Além de receptação elemento é suspeito de outros furtos

A Agência Local de Inteligência de Ibaiti, em posse de informações de furto qualificado ocorrido em Siqueira Campos, identificou às 14 horas desta quinta-feira, dia dois, o GM Meriva, cor branca com um farol queimado, transitando na zona urbana ibaitiense.

Rodas de liga de um Fiat/Tipo tinha sido furtadas durante a madrugada do mesmo dia.

O veículo foi abordado e constatado que estava com as rodas furtadas. O condutor (27 anos) alegou que um amigo foi quem lhe deu as rodas. O indivíduo, porém, figura como suspeito de dezenas de furtos nos últimos 30 dias.

Além disso, o motorista não é habilitado, lavradas as notificações cabíveis e o carro apreendido no pátio da 3ª Cia de Ibaiti. Os objetos recuperados e o detido encaminhados para a 37° DRP para que fossem adotados os procedimentos cabíveis de polícia judiciária.