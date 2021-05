Detido um casal de traficantes

Dupla arremessaria drogas na carceragem para os detentos

Uma mulher, de 31 anos, e um homem, 30, foram presos no bairro Pompeia em Jacarezinho no domingo, dia 23,

Eles foram seguidos pelas ruas Rosário, Costa Júnior, Coronel Batista e Dom Fernando Taddey. De acordo com as informações, as autoridades conseguiram abordá-los após dar ordem de parada com um sinal luminoso e sonoro. A dupla estava trafegando com uma motocicleta, quando o indivíduo que estava na garupa arremessou num matagal um pacote com droga.

Buscas estão sendo realizadas pelas equipes da Rádio Patrulha, Canil e Agentes de Inteligência. Mesmo assim, os acusados já assumiram que o conteúdo ilícito (4 porções de cocaína) seria jogado na cadeia pública.

A condutora afirmou que ganhariam R$100,00 para realizar o serviço. Por isso, foram conduzidos à 1ªCia da Polícia Militar.