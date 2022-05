Pré-adolescente aparentava descontrole emocional

A Polícia Militar, no fim de semana, foi acionada para ocorrência no município de Santana do Itararé.

Um adolescente estava ameaçando uma pessoa com equipamento de choque. O garoto, de 14 anos, a priori negou a acusação, porém, indicou onde estava o aparelho para a equipe.

Diante dos fatos, apreendeu-se a ferramenta e foram tomadas demais providências cabíveis.