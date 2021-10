Platinense flagrada com carro roubado no Rio de Janeiro

Poderá responder por receptação porque a placa falsa é do interior paulista

Em patrulhamento às 17h30m desta quarta-feira, dia 13, pela área central platinense, a ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) percebeu carro suspeito, um Honda/Civic LXS ano 2010 de cor preta (foto), com tarjeta do município de São Carlos/SP sendo estacionado em frente da Academia 1RM, na avenida Coronel Oliveira Motta.

Procedida a abordagem e identificada a condutora (29 anos). Posteriormente em consulta pelo sistema interno a PM verificou-se que está com emplacamento de Rio de Janeiro/RJ e queixa de roubo.

Não cadastrado no Paraná. A moça não foi presa, alegou desconhecer qualquer irregularidade e que o veículo é do marido, embora esteja no nome de um carioca.

A motorista, que é professora, e o Civic foram encaminhados à 38° Delegacia de Polícia Civil sendo apresentado à Autoridade Policial que abriu inquérito e solicitará perícia para verificar a procedência do auto. O veículo foi apreendido.