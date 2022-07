MP/PM desmantelam quadrilha em Cornélio

Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo

O Ministério Público do Paraná apresentou em Cornélio Procópio, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da comarca, denúncia contra 13 pessoas investigadas a partir da Operação Arroba. Foram apontados 32 fatos envolvendo crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, entre outros.

A Operação Arroba foi deflagrada pelo MP em conjunto com a Polícia Militar, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa estabelecida na cidade com forte atuação no tráfico de drogas sintéticas. Na ocasião, cumpridos 13 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão em diversos bairros de Cornélio e apreendidas quantidades significativas de maconha e entorpecentes sintéticos, além de uma arma de fogo, uma balança de precisão e dinheiro.

Conduzidas pela 2ª Promotoria e pela PM, as investigações tiveram início em janeiro, a partir da prisão em flagrante de um dos integrantes do grupo criminoso.