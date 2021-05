É de Carlópolis nova Gata da Semana

Nádia Macedo inspira beleza, sensualidade e ternura em todo o Norte Pioneiro

Em Carlópolis, existe um monumento chamado Nádia Macedo da Silveira (fotos), mais conhecida como ainaah por causa da conta do Instagram ou Nádia Silveira, e amigos/conhecidos a chamam de Naah.

Tem 24 anos e cursa Educação Física na UENP/Jacarezinho.

Ama tirar fotos, e sair com as amigas, adora games, ouvir música e assistir filmes, “procuro sempre estar me ocupando com algo, não gosto de ficar parada, tenho uma super mania de limpeza também, odeio coisas desorganizadas, aprecio moda, dança e esportes”, confessa a felina descolada e cheia de personalidade.

Suas metas hoje são terminar a faculdade e ingressar na área da saúde, “quero muito viajar e conhecer pessoas e seus hábitos, não curto rotina, aprecio viver dias diferentes e momentos memoráveis, objetivo maior é crescer profissionalmente”, adiciona, com uma voz suave e divina.

Sua frase de impacto preferida: “Siga seu coração, tente uma, duas, três, não importa quantas vezes, mas não desista, você é capaz de ir além de qualquer obstáculo”.

Agora, simplesmente perfeita, olhos e cabelos castanhos encantadores, emerge iluminando o outono do Norte Pioneiro, a nova e estupenda Gata da Semana.