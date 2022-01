Tutora reside em Santo Antônio da Platina

Desapareceu há vários dias um cachorro chamado Bob (fotos) da raça Poodle nas proximidades da empresa Yazaki, em Santo Antônio da Platina.

A tutora do animalzinho, Cristina, trabalha no posto de saúde do Conjunto Habitacional Vitória Régia e está sofrendo muito com a perda, pois até corria com ela todos os dias praticando exercícios.

Quaisquer informações devem ser passadas para o telefone (43) 99904-1672.