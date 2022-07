Desacata PM, chuta viatura e é preso em Santo A. da Platina

Ironizou e desrespeitou trabalho da corporação

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina realizou patrulhamento no fim de semana pela Rua Maria Dalila Pinto.

Na ação, percebeu uma motocicleta transitando pela contramão, além de seu condutor apresentar dificuldade para dirigir.

Realizaram a abordagem e no momento da revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o motorista, o qual estava tentando se passar por seu irmão. Posteriormente ele foi identificado, e já era conhecido no meio policial pela prática de diversos crimes.

Em averiguação ao sistema constataram que a Honda Broz NXR 150 estava com a documentação em atraso, bem como o rapaz não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Durante toda a abordagem, o condutor questionava e ironizava a ação, sendo a todo momento orientado. Após certo tempo, ele começou a se afastar da viatura e começou a xingar e desacatar os policiais, que pediram reforços e deram voz de prisão.

O indivíduo foi contido, algemado e colocado dentro do camburão, onde chutou o compartimento, causando danos. Diante dos fatos a motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio da 4ª Cia. da Polícia Militar juntamente com o preso para os procedimentos cabíveis.