Desabastecimento d’água em Jacaré

Previsão é de que normalize gradativamente até manhã de sábado

Devido a manutenção emergencial na rede de distribuição em Jacarezinho, pode haver falta de água e/ou redução de pressão na rede nesta sexta-feira (6). Podem ser afetados: Vila Rondom, Dom Pedro Filipak, Vila Maria, Jardim Marina, Miguel Afonso 1 e 2, Scyllas Peixoto, Chácara Maravilha, Pedro Scandolo, Jardim Boa Vista. Equipes estão trabalhando no conserto e os serviços devem ser concluídos até as 20h. A previsão é de que o abastecimento normalize, gradativamente, até a noite ou manhã de sábado, dia sete.

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.