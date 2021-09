Derrama carga em Carlópolis (vídeo)

Acidente aconteceu domingo no trecho entre Joaquim Távora

Exclusivo: Por volta das 20h30m deste domingo, dia 26, ocorreu acidente do tipo derramamento de carga no KM 19 da PR-218, no trecho entre Carlópolis a Joaquim Távora.

Toneladas do fertilizante Cloreto de Potássio caíram sobre a pista, mas produto químico de laboratório

com utilização laboratorial e analítica não danificou o meio ambiente.

O cloreto de potássio é um composto químico usado na indústria química, farmacêutica e alimentícia para diversos fins. No organismo humano, é usado para suprir a deficiência de potássio e atuar em diversos papéis no sistema nervoso, na contração do músculo cardíaco, esquelético e liso, na produção de energia, na síntese de ácidos nucleicos, na manutenção da pressão arterial e na função renal.

Não houve vítimas.

O atendimento se estendeu até por volta das 17h15m pela Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina.