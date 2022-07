Deputados mostram apreensão sobre novo pedágio à Sérgio Moro

Inconformidade com as futuras concessões

Nesta segunda-feira, 25, o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil), acompanhado pelos deputados Plauto Miró (União Brasil) e Dr. Batista (União Brasil), conversou com o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD),Primeiro-secretário do Legislativo.

Um dos temas da conversa entre os dois foi a questão dos pedágios.

“Estamos tratando a questão dos pedágios de forma muito técnica e temos algumas preocupações com as futuras concessões. Demonstramos inconformidades que foram encontradas por professores do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI) da Universidade Federal do Paraná no processo apresentando pelo governo federal e que estão sob análise no Tribunal de Contas da União (TCU)”, resumiu Romanelli sobre o encontro.