Deputados mais bem votados explicam resultado histórico

Seis obtiveram mais de 100 mil votos; todos disputaram reeleição

Eles tiveram votações mais que expressivas, bem acima dos 100 mil votos nas eleições do último dia 3 de outubro. E são unânimes em afirmar: esse é o resultado de um trabalho intenso em prol do municipalismo e de pautas que contribuíram para melhorar a vida da população paranaense.

“Foi uma eleição diferente da de 2018. Desta vez as pessoas estavam mais interessadas em buscar representantes que trabalham e têm compromisso com as cidades. E esse é o meu caso. Eu atribuo meus mais de 237 mil votos justamente a resultados que busco apresentar para quem vive no interior do Paraná, especialmente, os municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que é onde mais atuo”, diz Alexandre Curi, do PSD, o parlamentar mais votado para a Assembleia Legislativa.

Curi é deputado estadual desde o ano 2002. Ele é neto do ex-presidente da Alep(Assembleia Legislativa) Aníbal Khury, e acompanhava o avô desde os 16 anos nas andanças pelo estado. Já no primeiro mandato, recebeu mais de 44 mil votos. Desde então, vem se destacando sempre entre os parlamentares mais votados.

Márcio Nunes (PSD), que ficou em segundo lugar na disputa, com 126.006 mil votos, atribui a votação, que chama de consagradora, ao acolhimento da população. “Estou muito feliz e agradecido a todos que abraçaram a nossa campanha reconhecendo o trabalho feito na Assembleia como deputado e também no Governo do Estado, como secretário de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo”, diz Nunes, lembrando que recebeu votos em 386 dos 399 municípios do estado.

Marcio Nunes foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2014, com 45.105 votos. É de Campo Mourão e atua nas áreas do comércio, indústria, agronegócio, com sustentabilidade.

O terceiro colocado na disputa foi Professor Lemos (PT). Na política desde 2006, conta que, ao longo de três mandatos, foi aumentando a votação, passando de pouco mais de 40 mil votos naquele ano, para os atuais 119.915. “Como sou da área da educação, no início minhas pautas eram em torno do tema. No entanto, fui sendo procurado por outros segmentos, como o da agricultura familiar, por exemplo. E o mandato, que não é meu, mas de um coletivo, foi ampliando o foco e hoje só tenho a agradecer à população por me reconduzir à Assembleia Legislativa para continuar contribuindo com leis importantes na vida de cada cidadão”, destaca.

Outros três deputados estaduais foram reeleitos para os próximos quatro anos com mais de 100 mil votos: Ademar Traiano (PSD), com 116.810 votos; Tiago Amaral (PSD), com 112.731 votos e Luiz Cláudio Romanelli (foto), do PSD, com 101.175 votos.

