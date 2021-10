Deputado Toninho amplia bases no NP

Ele já foi prefeito, deputado estadual e integra bases de Ratinho Junior e Jair Bolsonaro

O deputado federal Toninho Wandscheer(PROS) líder da bancada paranaense na Câmara, em Brasília, visitou o npdiario no fim de semana, em Santo Antônio da Platina.

Estava acompanhada do coordenador de sua pré-campanha à reeleição no Norte Pioneiro, José Otávio, e foi recepcionado por diversas lideranças, como o vice-prefeito Chico da Aramon, o presidente do Legislativo platinense, José Jaime Mineiro, o presidente do Sindicato Rural Patronal, José Afonso Junior, os secretários municipais de Agricultura e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva, e de Obras, José Panegada.

Durante o encontro, o prefeito Professor Zezão telefonou no jornal e conversou animadamente com o deputado, que, em seguida, também visitou o gabinete. O chefe do executivo não pode se ausentar da prefeitura, por isso ligou de forma elegante e educada para dar uma satisfação.

Embora eventualmente discorde de algumas questões pontuais, Toninho integra as bases dos atuais governos estadual e federal. O político vem ampliando os apoios no Norte Pioneiro.

Presentes também na visita o advogado Américo Godoy, a assessora parlamentar Edimeire Iel, César Setti, de Curitiba, os ex-vereadores Cláudio Domingues Cação e Edson Cudik , o Dissão, e o comerciante de tratores, Sidnei dos Santos Silva, entre outros amigos.

Além de Santo Antônio da Platina, o parlamentar esteve durante a semana também em Ibaiti, Jaboti, Pinhalão, Jundiaí do Sul, Guapirama, Quatiguá, Siqueira Campos, Santana do Itararé, Ribeirão do Pinhal, Abatiá, Santa Amélia, Bandeirantes, Itambaracá e Carlópolis.

Antônio Wandscheer cumpre o segundo mandato como deputado federal, tem 71 anos, nasceu em Foz do Iguaçu, é engenheiro civil, foi deputado estadual e prefeito de Fazenda Rio Grande(cidade da região metropolitana de Curitiba). Proprietário da AW Empreendimentos Imobiliários.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario