Visita: Deputado Subtenente no NP

Parlamentar defende suas posições de Direita de forma tranquila

O deputado estadual Subtenente Everton , 48 anos, visitou o npdiario em Santo Antônio da Platina, e comentou sua trajetória e o objetivo de ampliar sua participação pública no Norte Pioneiro.

Estava acompanhado dos assessores parlamentares Wellington Mello da Silva, de Cambará, Rodrigo Kredens e Marco Rodrigues. No jornal também recepcionaram o grupo o advogado Américo Ricardo de Godoy Costa e o gato Bartolomeu, o Bart.

Articulado, falante, e idealista, é paranaense/carioca/catarinense e pretende permanecer como integrante da Assembleia Legislativa do Paraná. Mantém-se como da Direita e acredita que, em 2022, a situação brasileira continuará dentro desse quadro político.

Everton Marcelino de Souza nas em Cabo Frio (RJ), tem 48 anos e é militar do Exército Brasileiro desde 1991, ocupando a graduação de Subtenente.

Formou-se em Direito na Universidade do Vale do Itajaí (SC) e possui pós-graduação em Direito Criminal pela UniCuritiba; Direito Constitucional com formação para o Magistério Superior pela Universidade Anhanguera-Uniderp e Ética e Filosofia Política. Possui estágio de Transporte de Armamento, Munições e Explosivos e cursos de Segurança Pessoal e de Instalações; Coaching e Gestão de Equipes; Gestão de Projetos; Planejamento Estratégico; Processo Legislativo Federal; Política Contemporânea e é tutor em Educação a Distância (EaD).

Atividades profissionais – Como militar do Exército Brasileiro desempenhou diversas funções como por exemplo, Comandante de Fração e Controle de Munições e Explosivos da Organização Militar. Também atuou como professor universitário nas Faculdades Santa Cruz lecionando as disciplinas de Direito Financeiro e Direito Societário e Falimentar e, na Faculdade de Pinhais (Fapi) lecionou as disciplinas de Direito Penal; Direito Tributário; Direito Administrativo e Direitos Difusos e Coletivos, entre outros.

Atuou também como professor de cursos preparatórios para Concursos Públicos lecionando disciplinas como: Medicina e Segurança no Trabalho; Direito Previdenciário; Direito Tributário; Direito Constitucional; Direitos Humanos; Código de Trânsito Brasileiro; Legislação Específica do Ministério Público do Estado do Paraná e Direito Constitucional. Também ministrou palestras motivacionais sobre Desenvolvimento de Equipes e sobre Segurança Pessoal e de Instalações para empresas privadas e públicas.

Atividades sociais – Morando há mais de 20 anos em Curitiba, mantém forte vínculo com atividades sociais da cidade como a participação no Conselho Municipal da Cidade de Curitiba (Concitiba) para discutir o Plano Diretor de Curitiba para o decênio 2014/2024; presidente da Associação de Pais, Professores e Funcionários da Escola Municipal João Macedo Filho e membro do Conselho Comunitário de Segurança do bairro Uberaba.

Hoje, integra o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores Profissionais da Educação (CACS – Fundeb).

Foi contemplando pelo Exército Brasileiro com as Medalhas Militar de Tempo de Serviço e de Corpo de Tropa e, em 2015, com a Medalha do Jubileu de Ouro da Vitória na II Guerra Mundial pela Associação dos Ex-Combatentes do Brasil.

Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo Partido Social Liberal (PSL) com 13.047 votos e devido a isso, está na reserva.