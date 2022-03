Roma confirma que sai do PSB e apoia reeleição de Ratinho

Parlamentar rejeita possível avanço em Federação

O deputado Luiz Cláudio Romanelli confirmou nesta quarta-feira, dia dois, que deixará o PSB caso a legenda formalize uma federação partidária com o PT e outras legendas. “Eu não permaneço no PSB com uma federação”, disse pouco antes de presidir a sessão da Assembleia Legislativa

Comentou que a janela partidária que se abre nesta quinta-feira, 3, permitirá que políticos com mandato troquem de partido, e promoverá um realinhando das forças políticas no País. Para ele, as trocas de legenda devem seguir entendimentos locais, mas haverá muita influência dos alinhamentos nacionais.

Para o deputado, além de questões programáticas, a criação das federações, que irão impor uma verticalização das decisões das cúpulas nacionais, é um novo estímulo a movimentação política. “Num País com dimensões continentais há realidades muitos distintas”, explicou ao falar sobre a dificuldade de agrupar partidos numa federação.

Romanelli disse que os cinco deputados estaduais filiados ao PSB estão aguardando a definição das negociações nacionais, mas já se posicionaram contrários à federação. O Primeiro secretário sublinhou que o grupo já havia construído um alinhamento para as eleições de 2022, que será mantido, de apoio à reeleição do governador Carlos Massa Ratinho Junior.