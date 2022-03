Deputada Luísa participa de evento do “PSD Mulher”

Luísa Canziani destaca importância da participação das mulheres na política

Mais de 160 mulheres participaram, na noite desta quinta-feira, dia dez, do encontro regional promovido pelo PSD Mulher em Londrina. A deputada federal Luísa Canziani foi uma das destaques do evento e ressaltou a importância da participação na política.

“As mulheres são a maioria da população, são mais escolarizadas do que os homens, mas ainda somos minoria em cargos públicos. Diversos estudos demonstram que mais mulheres na política significa menos corrupção e foco na execução de políticas públicas que efetivamente melhoram a saúde, a educação e o bem-estar das pessoas”, salientou.

O evento contou também com a participação da coordenadora do PSD Mulher no Paraná, Sandra Duda, e com a coordenadora da Região Metropolitana de Londrina, Sandra Moya, e de Alex Canziani, presidente do PSD de Londrina. Durante o evento foram homenageadas 55 mulheres londrinenses que são destaque em suas áreas de atuação, como profissionais de saúde, segurança pública, educação, atletas, entre tantas outras profissões.

Neste sábado, 12, a deputada Luísa participa do Encontro Regional do PSD Mulher que será realizado em Curitiba, a partir das 10h30, e deverá contar com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Jr., da primeira-dama do Estado Luciana Massa, e do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.