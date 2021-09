Luísa Canziani não está infectada

Mais jovem congressista do país foi obrigada a cancelar compromissos no Norte Pioneiro

A deputada federal Luísa Canziani (fotos) tinha compromissos marcados nesta terça-feira, dia 14, no Norte Pioneiro. Visitaria, entre outras cidades, Ibaiti, Japira e Santo Antônio da Platina, onde estavam agendados encontros no gabinete do prefeito Professor Zezão(Podemos) e no npdiario. Só que, ainda bem cedo em Londrina, quando se preparava para a viagem, sentiu-se mal, muito indisposta e a equipe achou prudente que se cuidasse e procurasse seus médicos.

Por telefone na tarde de terça e manhã/noite desta quarta-feira, dia 15, a reportagem conversou com a mais jovem congressista do Brasil. A parlamentar contou ter consultado sua gastroenterologista, especialista em tratar doenças ou alterações de todo o trato gastrointestinal, relacionadas à digestão, dores de estômago e cólicas intestinais, por exemplo.

O diagnóstico foi intoxicação alimentar, só que havia o receio – procedente – de que alguns sintomas poderiam ser consequências da Covid-19.

Os exames a que foi submetida tiveram resultados finais apenas no final da tarde de hoje.

Não está infectada.

“Agradeço a preocupação e orações, mas estou bem, sem necessidade de internação ou afastamento”, detalhou.

Luísa dos Santos Silveira é advogada e política , eleita à câmara dos deputados em 2018.

Nascida em Londrina, é filha do ex-deputado federal por cinco mandatos, Alex Canziani(PSD). É formada, desde 2019, em bacharel em Direito pela PUC (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), campus de Londrina.

É Solteira.

Em sua primeira disputa eleitoral, aos 22 anos, foi eleita com 90 mil votos.

No Parlamento, em Brasília, integra, entre outras, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher; e a Comissão de Educação. Venceu a categoria especial “Defesa da Educação” do Prêmio Congresso em Foco 2020, segundo escolha do júri especializado. Tem se destacado positivamente em vários outros segmentos,