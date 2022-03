Denunciado por falsidade ideológica em Carlópolis

Ele abasteceu carro particular com recursos públicos

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Carlópolis (foto do centro), ofereceu denúncia criminal contra um servidor público municipal comissionado. A denúncia aponta os crimes de peculato e falsidade ideológica.

Conforme o MPPR, o servidor, aproveitando-se do cargo, teria usado recursos do Município para abastecer seu carro particular. Para usar o dinheiro público, ele teria ainda feito inserir dados falsos na nota fiscal, como se o combustível fosse destinado a veículo do Município. O fato foi gravado por câmeras do posto de combustíveis.

As penas previstas no Código Penal são de dois a 12 anos de reclusão mais multa para o crime de peculato e de 1 a 3 anos de reclusão mais multa para o crime de falsidade ideológica (Foto: Kátia Alves).