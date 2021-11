Delegado platinense alerta sobre abuso sexual de crianças

E pede que se orientem crianças e pré-adolescentes para se defenderem

O delegado Rafael Guimarães (foto abaixo) manifestou, neste domingo, dia 14, sua apreensão por conta do elevado número de casos de abusos sexuais envolvendo crianças e pré-adolescentes.

E também divulgou vídeo didático sobre o delicado tema.

“Em nossa rotina na Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina lidamos com frequentes casos de abuso sexual em desfavor de crianças e adolescentes, o que sempre nos deixa perplexos, pois, além do horror do fato em si, a maioria esmagadora dos abusos é cometida por familiares ou pessoas próximas do círculo familiar (amigos, vizinhos…) o que deixa as vítimas desamparadas, já que o abuso vem de pessoas que os infantes normalmente confiam e esperam proteção”, afirmou, adicionando:.

“São fatos que não são divulgados nas mídias para não expor as vítimas e evitar constrangimentos, mas acreditem, o número de denúncias de abuso sexual é muito preocupante. Como foi desenvolvido esse vídeo justamente para alertar e educar as crianças sobre abuso sexual de uma forma clara e adequada, pedimos que a façam assistir e compreender esse tema tão delicado”, orientou.

Pode ser exibido para crianças a partir de dois anos de idade. “Vamos juntos orientar os nossos filhos, sobrinhos e alunos. A comunicação e informação pode ajudar a salvar nossas crianças de abusos sexuais. Compartilhem o máximo que puderem. O objetivo é proteger nossas crianças”, disse, com suporte da Equipe da Delegacia de Polícia Civil local.