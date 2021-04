Delegado diz que pastor responderá por crime (vídeo)

Vilipêndio religioso prevê até um ano de prisão

O delegado de Santo Antônio da Platina, Rafael Guimarães informou hoje de manhã que vai confeccionar Termo Circunstanciado em desfavor do pastor Miguel Moreira pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 208 do Código Penal (crime de vilipêndio religioso – crime contra o sentimento religioso), “pois trata-se de crime de menor potencial ofensivo conforme prevê a legislação criminal; o suspeito será intimado para dar sua versão na delegacia e outras diligências serão realizadas: tentar localizar testemunhas, outros envolvidos e anexar o vídeo e as matérias jornalísticas no procedimento e ao fim será tudo encaminhado ao Juizado Especial Criminal para as providências legais cabíveis”, declarou ao npdiario.