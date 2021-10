Delegado de Polícia Civil lança livro

Junto com outros autores, “Prova e Polícia Judiciária” está em fase de pré-venda

A editora Mizuno lançou nesta semana uma obra coletiva sobre temas do cotidiano das polícias judiciárias.

A obra Prova e Polícia Judiciária está em fase de pré-venda, com envio a partir de cinco de novembro. O delegado de Ribeirão do Pinhal, Tristão Borborema (foto), é um dos coordenadores da obra.

Os autores, integrantes das Polícias Civis e Polícia Federal, abordam temas que envolvem as provas obtidas e produzidas pela Polícia Judiciária, com grande relevância teórica e prática para o Direito Policial.

Trata-se de uma obra indispensável para o conhecimento de temas pouco explorados pela doutrina, com reflexo no Poder Judiciário, Ministério Público e todos os demais atores do sistema de persecução penal e justiça criminal.

O leitor encontrará artigos que mesclam experiência profissional com a profundidade e atualidade de temas voltados à instrução preliminar, alinhado a moderna doutrina e atualizada jurisprudência.

É destinada à todos os estudantes de graduação e pós-graduação em Direito, Segurança Pública e Ciências Criminais, aos policiais civis, militares e federais, agentes de segurança pública e profissionais das carreiras jurídicas em geral, como também a todos que desejam se preparar para as provas de concursos públicos das carreiras policiais.

A obra “Prova e Polícia Judiciária” é um dos grandes lançamentos destinados a todos os estudantes de graduação e pós-graduação em Direito, Segurança Pública e Ciências Criminais, aos policiais civis, militares e federais, agentes de segurança pública e profissionais das carreiras jurídicas em geral, como também a todos que desejam se preparar para as provas de concursos públicos das carreiras policiais.

Os autores, integrantes das Polícias Civis e Polícia Federal, abordam temas que envolvem as provas obtidas e produzidas pela Polícia Judiciária, com grande relevância teórica e prática para o Direito Policial.

