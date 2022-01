Delegado da região lança terceiro livro

Com as disciplinas jurídicas mais exigidas nos concursos públicos para a carreira na Polícia Civil

O delegado da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal, Tristão Antônio Borborema de Carvalho (foto), que também trabalhou em Santo Antônio da Platina, lançou sua terceira obra em coautoria com outros profissionais da carreira de vários Estados do País.

Intitulada” Revisão Final para o concurso de Delegado de Polícia” pela Editora Mizuno, apresenta ao leitor uma revisão final com as disciplinas jurídicas mais exigidas nos concursos públicos para a carreira de delegado de polícia civil.

O conteúdo é didático e objetivo, de forma a otimizar o tempo de estudo e apresentar ao leitor a assimilação dos principais pontos cobrados nos certames.

Com dicas, quadro esquemáticos, legislação atualizada, doutrina especializada e com os principais e recentes julgados das Cortes Superiores, proporciona-se uma revisão completa e sistematizada das matérias, com o aprofundamento necessário para à aprovação do candidato.

Para a auxiliar na fixação do conteúdo, o leitor encontrará ao final da obra, questões objetivas já cobradas em provas de concursos públicos para delegado de polícia.

Tópicos abordados:

TEMAS COM MAIOR INCIDÊNCIA NOS ÚLTIMOS CONCURSOS.

>Direito Penal ? Parte Geral e Parte Especial

>Direito Processual Penal

>Direito Civil

>Direito Processual Civil

>Direito Constitucional

>Direito Administrativo

>Direitos Humanos

>Direito Ambiental

>Direito Tributário

>Legislação Extravagante

>Criminologia

>Questões objetivas.

As reservas para aquisição podem ser cadastradas no site da editora Mizuno:

https://www.editoramizuno.com.br/revis-o-final-para-o-concurso-de-delegado-de-policia-seja-delegado-de-policia.html