Delegado dá dicas para evitar golpes por rede social ou celular

Dr. Rafael Guimarães tem atendido diversos casos dessa modalidade

O delegado da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, Rafael Pereira Gabardo Guimarães (fotos) , diante dos frequentes golpes e tentativas de fraudes (com “métodos” bastante parecidos por parte de bandidos), deu algumas recomendações para se evitar esse tipo de crime, a pedido do Npdiario.

Recentemente, mais duas pessoas quase foram vítimas, quando um elemento ofereceu dinheiro para “devolver” um veículo furtado e outro marginal ao ameaçar uma mulher, seus familiares e colaboradores para depositar dinheiro senão seria alvo de roubo qualificado.

Os conselhos são esses abaixo, como orientações preventivas, especialmente relacionadas aos contatos por telefone e aplicativos de mensagens em que são exigidos dinheiro para encerrar sequestro, resolver pendência bancária, devolução de objetos furtados/roubados etc.

1- Mantenha a calma, pois o golpista quer desestabilizar a vítima a fim de prejudicar o raciocínio da mesma e facilitar o golpe. Os métodos de desestabilização normalmente são ameaças à vítima e familiares ou uma situação financeira muito atrativa, que faz a vítima fazer algo que normalmente não o faria;

2- Não repasse dados pessoais e de familiares por telefone ou aplicativos de mensagens, muito menos senhas ou numeração de cartões;

3- No caso de ligação de sequestro, desligue o telefone e procure o familiar supostamente “sequestrado” para certamente constatar que não existe sequestro;

4- No caso de ligação pedindo valores de resgate para veículos furtados/roubados, em sua imensa maioria são golpistas que tiveram acesso a foto do veículo e contato da vítima porque ela mesma divulgou a situação nas redes sociais pedindo ajuda.

Os estelionatários fazem uso dessas informações para ludibriar a vítima alegando que estão em posse do bem e exigem resgate em dinheiro para devolução, alegando que farão a entrega em determinado local na cidade. Quando a vítima paga, o golpista nunca mais entra em contato e nem aparece no local combinado pra entrega.

4- Não realize transferências bancárias em razão de ligações suspeitas (sequestro, cartão clonado, devolução de bem recuperado). Não aja por impulso;

5- Não clique em links enviados por SMS, Whatsapp, Instagram, Facebook. A chance de clicar em vírus é alta e seus celular ser clonado e o golpista ter acesso aos dados pessoais e contatos para aplicar golpes;

6- Lembre-se: você não sabe quem está do outro lado do telefone ou por trás do perfil de rede social. No mundo virtual as aparências também enganam, logo sempre desconfie de quem se apresenta como representante de banco, telefônica, ou mesmo de quem exige ou quer fazer algo em troca de dinheiro.