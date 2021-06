WhatsApp: alerta sobre golpes

Não transfira dinheiro sem fiscalizar e confirmar origem de pedido

Nova modalidade de golpe tem ocorrido com maior incidência nos últimos tempos, trata-se do golpe do falso depósito. O estelionatário tem, de alguma forma ilícita, acesso aos dados bancários da vítima e, em seguida, faz deposita no terminal do banco, porém com o envelope vazio.

Em seguida, entra em contato com a pessoa enganada, antes do banco verificar se o envelope contém a quantia declarada, diz ser funcionário da instituição e alerta que foi feito um depósito por equívoco na sua conta, pede para vítima devolver o dinheiro por transferência e indica a conta de um “laranja”.

A vítima, segundo alertou nesta sexta-feira, dia quatro, o delegado Rafael Guimarães (foto) é induzida ao erro, pois verifica no extrato bancário o registro do depósito e acaba transferindo seu próprio dinheiro para cobrir o falso depósito. O prejuízo na maioria dos casos é de R$ 200,00 a R$ 40 mil