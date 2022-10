Definidas classificadas nos JEPs; Andirá segue

Do NP só o Colégio Estadual Stella Maris (Andirá) passou de fase

A fase de grupos da final dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) Bom de Bola, na Lapa, foi finalizada nesta sexta-feira (14) sob muita chuva e empenho dos alunos atletas em campo. Das 72 equipes participantes, agora 32 seguem para as eliminatórias da competição. Se classificaram os times que conquistaram o primeiro e segundo lugares em seus respectivos grupos.

Neste sábado (15) iniciaram uma nova etapa nos JEPS Bom de Bola com a definição das equipes que farão as grandes finais deste domingo (15). As disputas do dia foram ainda mais emocionantes por conta da condição climática chuvosa – o que aumentou o nível de dificuldade nos passes e finalizações.

CLASSIFICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO – Confira aqui as equipes que continuam na segunda fase com a programação completa dos horários e locais de competição.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, e contam com o apoio da Prefeitura da Lapa.

Abaixo, vídeo da equipe platinense que passou na fase em Japira.