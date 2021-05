SAP: Capacitações em três áreas

Vagas para cursos de Gestão de Contas a Pagar e a Receber; Corte feminino e Escova e Artesão para Pintura em Tecido

Através da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) foi realizada recente reunião na qual se definiu parceria para abertura de três capacitações nas novas instalações do CDTI (Centro de Tecnologia e Inovação), em Santo Antônio da Platina.

Serão disponibilizadas 38 vagas para o curso de Gestão de Contas a Pagar e a Receber, previstas para ter início em 28 de junho; Corte feminino e Escova , com 15 vagas, previsto para oito de setembro e o curso de Artesão para Pintura em Tecido com 15 vagas previsto também para oito de setembro.

As inscrições já podem ser feitas através do link no site da Prefeitura e também do Senac. O Prefeito José da Silva Coelho Neto (Professor Zezão) juntamente com o secretário Alexandre Levatti, estão trabalhando para uma possibilidade visando o curso de Vendedor pela demanda prevista.

Estiveram presentes na reunião também o Diretor de Indústria, Comércio e Turismo Antônio Marcos (Marcão), o Gerente Executivo do Senac, Antenor de Matos Pinheiro, a Técnica de Relações com o Mercado, Luciana Valgrande e a técnica de Educação Profissional e Tecnológica, Juliana Campos.

GESTÃO DE CONTAS À PAGAR E À RECEBER – 40 horas

Início: 28/06/2021

Horário de Realização: Segunda à sexta-feira | 19h às 23h

Data Limite para Inscrições: 22/06/2021

Divulgação do Resultado: 23/06/2021

Requisitos: Idade mínima de 16 anos, 5° ano do Ensino Fundamental e renda de até 2 salários mínimos por pessoa na família (mínimo Federal)

Total de Vagas: 38

Link para Inscrições: www.pr.senac.br/cursos/?uep=21&tc=202100031

CORTE FEMININO E ESCOVA – 48 horas

Início: 08/09/2021

Horário de Realização: Segunda à sexta-feira | 8h às 11h

Data Limite para Inscrições: 31/08/2021

Divulgação do Resultado: 01/09/2021

Requisitos: Idade mínima de 18 anos, 7° ano do Ensino Fundamental e renda de até 2 salários mínimos por pessoa na família (mínimo Federal)

Link para inscrições: www.pr.senac.br/cursos/?uep=21&tc=202100032

ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO – 160 horas

Início: 08/09/2021

Horário de Realização: Segunda à sexta-feira | 8h às 12h

Data Limite para Inscrições: 31/08/2021

Divulgação do Resultado: 01/09/2021

Requisitos: Idade mínima de 15 anos, 4° ano do Ensino Fundamental e renda de até 2 salários mínimos por pessoa na família (mínimo Federal)

Link para inscrições: www.pr.senac.br/cursos/?uep=21&tc=202100030