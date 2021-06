SAP abre comércio hoje e amanhã

Entretanto prorroga medidas restritivas até dia 30 deste mês

O Governo do Paraná e a prefeitura de Santo Antônio da Platina prorrogaram até o dia 30 de junho as medidas restritivas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. O decreto 7.893/2021, publicado nesta sexta-feira (11), abre duas exceções às regras em vigor, exclusivamente nos dias 12 e 13 de junho.

Neste sábado (12), Dia dos Namorados, em Santo Antônio da Platina bares, restaurantes e lanchonetes poderão estender o funcionamento das nove até às 22 horas, com no máximo 50% de ocupação.

Será permitido o consumo no local, inclusive no sistema de autosserviço (self-service), assim como delivery, drive thru e take away ( quando o cliente faz o pedido, que pode ser por telefone ou WhatsApp, e a entrega é feita, normalmente, em um balcão específico; a comida é consumida em outro local).

Após esse horário somente estará liberado o atendimento por delivery.

Neste domingo (13) o consumo no local fica condicionado a agendamento e nas modalidades delivery, drive thru e take away até as 23 horas.

Toque de recolher às 20 horas (menos neste sábado e domingo) a partir de segunda-feira, dia 14, comércio platinense com horário de funcionamento de acordo com alvará. Bares, lanchonetes, restaurantes funcionamento no domingo até às 14 horas.

Os decretos foram assinados pelo prefeito em exercício, Chico da Aramon (foto) porque o Professor Zezão está de licença. Ele e a primeira-dama participam do casamento de uma das duas filhas neste sábado.

Fora essas duas exceções, o novo decreto mantém as regras em vigor desde o dia 28 de maio. Permanece restrita a circulação de pessoas e de venda e consumo de bebida alcoólica em espaços de uso público ou coletivo depois das 20 horas até as 5h do dia seguinte.

Também continua proibido o funcionamento de comércio e atividades não essenciais aos domingos. Restaurantes poderão funcionar nos sistemas delivery e take away.