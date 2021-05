De Ibaiti emerge a “Gata da Semana”

Exuberante estudante atrai tudo e todos com seu olhar faiscante

Júlia Paschoal Ferreira (fotos) cursa o 3º ano do Ensino Médio e já alcança as alturas nos quesitos beleza, inteligência e responsabilidade. Mesmo com apenas 17 anos, surge magnífica como uma felina feroz e meiga ao mesmo tempo.

Curte animais, cinema, ouvir música, desenhar, tirar fotos e viajar.

O sonho é ser fisioterapeuta e viver intensamente.

Frase de impacto favorita: Para tudo há um tempo determinado. Eclesiastes 3 1

Agora, estupenda e inigualável surge como a nova Gata da Semana.