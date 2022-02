Daj Resort & Marina completa três anos

Aniversário do mais requintado resort do Norte Pioneiro

O mais novo e requintado resort paranaense, o DAJ Resort & Marina, está completando três anos comemorando o crescimento na procura de resorts junto à natureza e se consolidando como um dos principais destinos para quem busca conforto, estrutura e tranquilidade.

A procura maior é reflexo direto da satisfação dos clientes que se hospedam. Por dois anos seguidos o Daj é considerado “Excepcional”, com a nota 9.6 em avaliações no Booking, o principal site de hospedagem do mundo.

Para a gerente do Daj, Silmara Camargo, um dos fatores do aumento pela procura e da satisfação com o resort está nos rígidos protocolos aplicados desde o início da pandemia do covid e também pelo fato de possuir amplas áreas que permitem aproveitar toda a estrutura e o lazer com muita segurança.

“Nossos hóspedes sempre retornam trazendo amigos ou familiares. Essa é a melhor prova de que foram bem cuidados durante suas hospedagens no Daj. Também procuramos atender as solicitações que nos passam em nossa pesquisa de satisfação. Como é bacana quando eles retornam e percebem que as sugestões foram acatadas”, conta Camargo.

Em um post recente no site de viagens, o Tripadvisor, a farmacêutica, Adriana Alfredo, Junqueira, de Concha-SP, a demonstra satisfação com sua hospedagem no Daj.

“Resort extremamente limpo, educação dos funcionários, atendimento quase exclusivo com os clientes, gastronomia de nível internacional, cordialidade, quarto e banheiros enormes e de uma decoração leve e aconchegante. O espaço do bar é muito agradável e os garçons sempre prontos para atender com muita simpatia. Sempre têm mimos para agradar, desde chocolates, frutas picadas no bar e amendoim para acompanhar uma cerveja geladíssima. Nunca vi um resort tão preocupado com o hóspede. Não tem muvuca, som alto, gritaria, é tudo na mais profunda leveza que nos remete a paz. Indico de olhos fechados, sem nenhum ponto negativo. Parabéns a toda equipe envolvida e logo estaremos de volta”.

Localizado em Ribeirão Claro, na divisa dos estados do Paraná e São Paulo, o resort atrai muitos turistas de Londrina, Curitiba, Maringá, São Paulo e outras cidades do interior dos dois estados e também do Mato Grosso do Sul que chegam de carro, sem os altos custos com passagens aéreas.

Serviço: Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro.