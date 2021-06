Dá cavalo de pau na frente da polícia

Foi detido por embriaguez ao volante e direção perigosa

Um indivíduo foi detido após realizar manobras perigosas em alta velocidade pela rua Fernando Botarelli, no bairro Aeroporto, domingo (dia 20) às 19h15m, em Jacarezinho.

O elemento conduzia, embriagado, o VW Gol G5 de cor prata e também deu um cavalo de pau em frente da viatura , gerando perigo eminente de danos, deixando o veículo atravessado na via.

Diante da infração de trânsito e do crime de direção perigosa, procedeu-se a abordagem, identificado o condutor (32 anos), o qual ao sair do automóvel notou-se sinais de embriaguez. Em busca no veículo encontrado no porta-copos uma lata de cerveja aberta consumida pela metade, no console uma porção de maconha e um dichavador (aparelho usado para picar a droga).

Recusou o teste de alcoolemia, sendo então necessária a confecção do auto de constatação de sinais/ sintomas de embriaguez, depois encaminhado ao hospital para atestado de integridade física e por fim à 12ª Subdivisão da Polícia Civil para apreciação da autoridade.