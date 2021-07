Recuperada D10 em oficina de Carlópolis

Camionete tinha sido roubada no interior de São Paulo

A Polícia Militar carlopolitana recebeu informações, às 13h30m desta quarta-feira, dia 28, de que uma Chevrolet D10/1000, cabine dupla de cor vermelha estava num sítio, e tal caminhonete era produto de roubo na cidade de Paraguaçu Paulista/SP.

Equipes realizaram diligências no bairro Pinheirinho, onde existe uma oficina de funilaria e pintura, e de imediato encontraram a picape estacionada no local, onde foi informado pelo proprietário que pertencia a um cliente. Ele deixou o veículo para ser reformado, sendo tal pessoa conhecida no meio policial por diversos delitos.

Após consulta foi verificado que estava sem as placas de identificação e havia sido retirado o motor e colocado outro em seu lugar, e a numeração do chassi aparentava sinais de adulteração. O motor da caminhonete havia sido retirado e levado a uma mecânica da cidade.

Equipes deslocaram-se até a oficina, onde foi confirmado que a denúncia procedia, sendo apreendido assim como a D10 e depois encaminhados para a delegacia da Polícia Civil visando providências. Ambos os abordados foram conduzidos a delegacia como testemunhas. Em contato com o proprietário, reconheceu que se tratava do seu veículo através das fotos enviadas.