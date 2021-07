Cursos gratuitos de férias da Unopar

Todos se transformaram em grande sucesso e vêm mais por aí

Começou a maratona de cursos de férias da Unopar Ibaiti, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

Com inscrições gratuitas e emissão de certificados a programação de cursos, nas mais variadas áreas do conhecimento, se estenderão até o dia 30, confira no final a programação e o link de inscrição para os próximos cursos.

Mais de 300 pessoas já participaram dos eventos transmitidos pelas plataformas Youtube e/ou Teams, assim possibilitando que maior número de pessoas possa participar.

Confira o que já foi realizado:

No último dia 19 aconteceram os cursos: PRÉ – NATAL E PARTO: COM UM NOVO OLHAR, com participação da doula Maiara de Oliveira, da Tutora de Enfermagem Sheila Gonçalves e da Tutora de Serviço Social Mayara Cristina Santana, e EMPREENDEDORES E OS DESAFIOS EM TEMPOS DE PANDEMIA com os Tutores de Administração Margarete Alarcon e Carlos Edson Garcia e a Tutora de Ciências Contábeis Ana Célia de Oliveira;

No dia 20 aconteceu o curso POSSÍVEIS EFEITOS DA PRÁTICA ESPORTIVA COMO PREVENÇÃO AO COVID-19 com os tutores de Educação Física Alessandro Figueiredo, Geovane Morais, Michel Capote e Thiago Pedroso;

No dia 21 os cursos: CONTROLE BIOLÓGICO DENTRO DAS ESTRATÉGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS com a participação da Draº Graziele Moreira e dos Tutores de Agronomia, Eduardo Valle e Pedro Zanini e GERENCIAMENTO DE PELE SAUDÁVEL com as Tutoras de Estética e Cosmética Elizandra de Oliveira e Mayara de Abreu.

No dia 22 HABILIDADE COMUNICATIVAS NA APRENDIZAGEM, pelos Tutores de Pedagogia e Licenciaturas Telma Montalde, Carlos Garcia, Tiago Viana e Alex Reis.

Os temas dos próximos cursos serão:

24/07(hoje) – HORTA EM PEQUENOS ESPAÇOS (único presencial);

26/07(segunda-feira) – IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA DURANTE E APÓS PANDEMIA;

27/07 – AFINAL, O QUE É PSICOMOTRICIDADE INFANTI;

28/07 – DESAFIOS FINANCEIROS QUE O MEI ENCONTRA NO SEU DIA A DIA;

29/07 – O ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA, PERSPECTIVAS PARA ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL – MÓDULO I

30/07 – O ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA, PERSPECTIVAS PARA ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL – MÓDULO II

Informações pelo Whatsapp https://api.whatsapp.com/qr/VY7CFAUQVGLQH1

(43) 99668-4807

Você tira férias, mas a sua carreira não.