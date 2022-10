Agronegócio: curso gratuito (assistam)

Oportunidade com emprego certo porque há procura em toda região por profissional nessa área; última semana de matrículas

O Colégio Estadual Tiradentes (foto) tem novidades para o ano letivo de 2023. Ensino Médio Técnico Profissional em AGRONEGÓCIO totalmente gratuito em Santo Antônio da Platina.

Interessados estudarão as disciplinas básicas mais as técnicas específicas para a formação do aluno. Duração de três anos para concluir um curso de qualificação em alto nível e fácil empregabilidade no mercado de trabalho que o próprio governo do Estado está ofertando porque sabe da importância e necessidade desta mão de obra com esse perfil.

O mercado vai precisar pela grande capacidade do Paraná ser potencialmente agrícola. O curso será realizado no período da manhã somente.

Lembrando que para esse curso as VAGAS SÃO LIMITADAS. Último dia de matrículas dia 28(sexta-feira).

O estabelecimento de ensino também vai ofertar o Novo Ensino Médio (NEM) de manhã com a ampliação de 5 para 6 aulas diárias.

O Ensino Fundamental do 6° ao 9° anos é em período integral, iniciando as aulas às 07:30 horas até às 16:30 totalizando 9 horas de permanência no colégio com carga horária de disciplinas básicas e enriquecimento no currículo extra.

Informações na secretaria do colégio pessoalmente ou entrar em contato pelo telefone 3534-1350 ou E-mail: snptiradentes@seed.pr.gov.br

Ensino Fundamental 6 ao 9 anos em tempo integral das 07:30 às 16h30m.

Novo Ensino Médio com 6 aulas diárias – das 07:30 às 12h40m.

Ensino Médio Profissionalizante em Agronegócios das 07:30 às 12h40m.