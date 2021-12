Curso ensina tudo sobre novo Ensino Médio em J.Távora

UNEAC E FACULDADE DOM BOSCO PROMOVEM CURSO PRESENCIAL EM JOAQUIM TÁVORA

Cursos UNEAC juntamente com a Faculdade Dom Bosco promovem em Joaquim Távora Especialização Latu Sensu presencial sobre Novo Ensino Médio.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO em Docência na disciplina “Projeto de Vida” no contexto do novo Ensino Médio – 10 meses

Disciplinas:

Metodologia da Pesquisa Científica I; Novo Ensino Médio: aspectos legais e metodológicos (BNCC); Psicologia da Aprendizagem numa perspectiva do protagonismo juvenil; Metodologias Ativas na Educação; Aspectos Filosóficos do novo Ensino Médio e a Disciplina Projeto de Vida; Aspectos Sociológicos do Novo Ensino Médio e a Disciplina Projeto de Vida; Projeto de Vida e Protagonismo Juvenil no contexto do novo Ensino Médio; Didática voltada para o novo Ensino Médio; Metodologia da Pesquisa Científica II; O novo Ensino Médio e a inclusão de estudantes público-alvo da Educação Especial;

Sobre o curso:

O curso pretende ampliar o repertório dos profissionais sobre o tema, fortalecendo ideias não só para a elaboração, como para a retomada de projetos de vida dos aprendizes. Serão vivenciadas estratégias para a escuta ativa, o reconhecimento das concepções de mundo dos estudantes e o apoio a escolhas conectadas com seus percursos, desejos e histórias. A BNCC contempla o Projeto de Vida entre as suas 10 competências gerais, que devem ser trabalhadas em todas as etapas da educação, até o Ensino Médio.

Qual a Faculdade/Universidade que certificará os cursos de pós-graduação?

A Faculdade Dom Bosco (de Cornélio Procópio no Paraná).

É reconhecida pelo MEC?

Sim, para maiores informações sobre o reconhecimento e portarias normativas, acesse o site do E-MEC e confira você mesmo…

Começam quando as aulas? De quanto em quanto tempo são as aulas? Existem provas?

As aulas terão início de 2022, realizadas uma vez ao mês, com possibilidade de até duas aulas mês; As provas (ou em sua maioria trabalhos) são realizadas em sala de aula no mesmo dia da disciplina, o TCC pode ser feito em dupla.

Quanto custa por mês e quantos pagamentos?

Valores: R$ 150,00 da matricula + 12 parcelas de R$200,00 (até o dia 10 de cada mês), vem em formato de boleto OU 15×165,00

Qual a carga horária? Todas as aulas são presenciais?

Carga horária: 420h, 100% presenciais.

Quem pode fazer estes cursos?

Portadores de diploma de Nível Superior reconhecido pelo MEC.

Qual a documentação necessária? Até quando posso entregar?

A documentação deve ser entregue no primeiro dia de aula, em envelope pardo. A documentação que deve ser entregue é: CPF, RG, TÍTULO DE ELEITOR, CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, DIPLOMA DA GRADUAÇÃO (autenticado), HISTÓRICO DA GRADUAÇÃO, DUAS FOTOS 3X4 E RESERVISTA! – 2 CÓPIAS DE CADA EM FOLHA SEPARADA.

Interessados entrar em contato com Ana Cássia Gabriel – 43 99363414 ou pelo email consultoriaeditorialgabriel@gmail.com

