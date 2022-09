Curso de panificação atrai em Ribeirão Claro

Curso profissionalizante do Programa Carretas do Conhecimento

A Prefeitura de Ribeirão Claro, por meio da Secretarias Municipais de Indústria e Comércio, e Assistência Social, firmou mais uma parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) trazendo um novo curso profissionalizante do Programa Carretas do Conhecimento.

O novo projeto buscou treinar e habilitar profissionais para a área de Panificação. As aulas foram nos turnos da tarde e noite.

Foram disponibilizadas 40 vagas para o curso, que foi ministrado pelo professor Vagner Sabadin, e teve carga de 80 horas, totalmente gratuito.

A parceria com o SENAI já promoveu neste ano a formação de outros 40 profissionais nas modalidades de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado e de instalações em refrigeração comercial e de câmaras frias nas primeiras carretas instaladas no Município.

Conforme o prefeito, João Carlos Bonato e a vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini, as carretas estão contribuindo com mais oportunidade de qualificação profissional aos ribeirão-clarenses. “Nossa meta é investir cada vez mais em capacitação, para preparar a população para o mercado de trabalho e também incentivar ao empreendedorismo. Agradecemos a parceria do Governo do Paraná por mais essa conquista rumo ao desenvolvimento da cidade”, disse Bonato.