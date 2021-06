Cumprido mandado de prisão em Ibaiti

Combate à comercialização de entorpecentes

Na tarde de terça-feira, dia oito, um homem de 28 anos, foi preso entre as ruas Jonas Teixeira e Angela Zaninetti em Ibaiti. De acordo com as informações, o caso foi registrado às 14h45m.

A equipe de Agência Local de Inteligência deu apoio à ação. Um mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido pela juíza de direito da comarca de Ibaiti, foi cumprido.

Na abordagem nada de ilícito encontrado, contudo, devido à ordem judicial, encaminharam-no à 3ª Cia da Polícia Militar e, depois, à Cadeia Pública.