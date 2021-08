Cultura e diversão no Norte Pioneiro

Projeto “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro” retorna com novo formato

O projeto “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro”, que tem o objetivo de levar cultura e diversão para os moradores de cidades com menos de 50 mil habitantes, da região do norte do Paraná, está de volta e com a programação completa para o mês de agosto.

Por causa da pandemia, o projeto foi suspenso em março de 2020, só retornando em 2021 com um novo formato.

Para garantir o distanciamento social, o grupo teve que reestruturar a apresentação para o formato híbrido, com uma performance pelas ruas da cidade a bordo de um fusca amarelo e atividades on-line, como: espetáculos, oficinas e filmes que homenageiam o astro Mazzaroppi.

Os atores da companhia, Alexandre Simioni e Gerson Bernardes, estão na estrada desde junho, realizando visitas técnicas em 26 cidades da região do Norte Pioneiro, produzindo vídeos e finalizando a produção.

As próximas cidades a receber o projeto “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro” são:

Barra do Jacaré (17/08), Abatiá (18 e 19/08), Jundiaí do Sul (23 e 24/08), Ribeirão do Pinhal (25 e 26/08), Jataizinho (30 e 31/08) e São Sebastião da Amoreira (01 e 02/09).

A iniciativa conta com o apoio da Copel e incentivo do Profice, Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Estado do Paraná, e de prefeituras municipais da região do Norte Pioneiro.