Crise suspende pesca no Cinzas

Jacarezinho, Ribeirão Claro, Carlópolis, Siqueira Campos e Salto do Itararé

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) alertou nesta segunda-feira, 2, às cidades do Norte Pioneiro para a determinação do Instituto de Água e Terra (IAT) que proibiu a pesca em todas as suas modalidades no rio das Cinzas , principal curso de água da região.

A crise hídrica reforça a importância da suspensão da pesca, já que, com o nível baixo das águas, os cardumes não se dispersam pelas represas e rios compõem a bacia hidrográfica.

“Enfrentamos uma crise hídrica sem precedentes e são necessárias medidas que garantam a proteção da natureza e dos rios até que os cursos de água venham atingir níveis satisfatórios”, disse Romanelli.

De acordo com o IAT, o restabelecimento das atividades pesqueiras na região depende do aumento do nível dos rios da região. A bacia do rio das Cinzas tem 15 estações fluviométricas monitoradas pelo instituto, indicando o nível dos rios. Os dados são atualizados semanalmente.