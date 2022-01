Crianças vacinadas hoje em Ibaiti

Ana Clara Peres de Oliveira Cabral de 8 anos e Nicolas Eduardo Marques Domiciano de 6, foram as primeiras crianças a serem vacinadas contra a Covid-19, no município de Ibaiti. A vacinação ocorreu no Posto de Saúde Central na manhã quarta-feira (19).

Ana Clara e Nicolas são alunos da APAE-Escola Especializada Tio Teófilo que recebem o imunizante como grupo prioritário da vacinação. Os dois estavam acompanhados dos pais. Ana Clara com a mãe Gabriela Peres da Rosa de 29 anos e Nicolas com a mãe Tatiane de Oliveira Marques (42).

A vacinação pediátrica contra a covid-19 teve início nesta quarta-feira (19) em Ibaiti. A campanha é voltada para a crianças de 5 a 11 anos e segue o protocolo da Secretaria de Estado de Saúde que seguirá diretrizes semelhantes às dos adultos, sendo iniciada por crianças com comorbidades e deficiência permanente, seguidas de indígenas e quilombolas, as que vivem em lares com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19 e, então, em ordem decrescente de idade, iniciando pelos 11 anos até chegar aos 5 anos.

De acordo com informe divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti, conforme o município vai recebendo novas doses, serão abertos novos grupos que serão informados através da imprensa e mídias sociais.