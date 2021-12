Criança recebe visita de Natal da PM de Jacarezinho

Avó da criança contou que era o sonho dela ser policial desde seus três anos de idade

Neste domingo, dia 12, as equipes de Policiais Militares do Canil/ROTAM do 2º BPM visitaram a pequena Yasmim, de cinco anos, no Jardim Castro, em Jacarezinho.

Policiais atenderam ao pedido envidado pela avó da menina, convidando-os para à residência delas, oportunidade que ocorreu o encontro fraterno de Natal. Yasmim aproveitou para conversar com os policiais, conhecer as viaturas e recebeu até um singelo presente das equipes.

Eis um dos trechos escritos pela Sra. Cláudia, avó da Yasmim, aos policiais:

“Minha neta sonha em ser policial e o sonho dela é ser polícia da ROTAM, ela fez 5 anos e a gente pergunta o que você quer ganhar de Natal? Ela responde que desejava que o Papai Noel a faça ser policial… Sei que é difícil mas para Deus nada é impossível sou vó dela, se ela recebesse a visita na cabecinha dela já seria um sonho realizado”.

“Yasmim e Cláudia, agradecemos imensamente o carinho recebido, e, saiba, que momentos especiais como este, fazem vibrar os corações de cada um dos integrantes de nossa Corporação, nos enchendo de entusiasmo para prosseguirmos em nossa missão: proteger e servir nossa comunidade! Deus abençoe toda sua família! Feliz Natal”, foram os votos do Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, e todo efetivo da Unidade.