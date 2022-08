CREA fiscaliza obra em ponte do Ribeirão Ubá (vídeos)

Buraco ainda causa transtornos entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Uma chuva forte abriu um buraco na ponte – de 134 metros de extensão e 15 de altura – na manhã da última quarta-feira, dia 17, no KM 33 da BR-153 em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho.

A ação do Crea-PR foi feita após o aparecimento desse buraco na pista de rolamento, que provocou, inclusive, a interdição parcial do local.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná realizou fiscalização na Ponte do Ribeirão Ubá, na rodovia federal.

Os fiscais vistoriaram a estrutura junto a representantes da Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (APLA), Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte Pioneiro (AEANP) e Associação Norte Pioneiro de Engenheiros Civil (ANPEC), entidades de classe parceiras da entidade.

Também foram convidados para acompanhar os trabalhos o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER-PR), conselheiros e inspetores do Crea-PR e representantes das Prefeituras de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

Integrantes da Unidade Operacional platinense da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para garantir a segurança dos envolvidos e a organização do tráfego diante da interdição da pista.

A responsabilidade de vistorias técnicas e estruturais das cidades é dos municípios, do DER ou DNIT, a depender da cada caso.

A iniciativa realizada pelo Crea-PR é chamada de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI). “As demandas por esse tipo de fiscalização são pontuais e geralmente partem de alguma denúncia. A partir daí, contatamos os órgãos parceiros e vamos a campo averiguar a responsabilidade técnica. Entretanto, a manutenção preventiva constante, que não nos compete, é um trabalho maior, que precisa estar no planejamento de obras dos órgãos competentes“, explicou o Facilitador de Fiscalização, Alexandre Barroso.

As FPIs normalmente são realizadas em locais com grande concentração de pessoas ou que envolvam riscos à vida ou ambientais.

Segundo ele, constatou-se, a partir da fiscalização na ponte, que os reparos dos danos já estão sendo executados. “A expectativa, agora, é que ocorra a liberação total do local para trânsito ainda nesta semana”, comentou

Aberto um relatório de fiscalização com anotações sobre as informações coletadas junto ao participantes, especialmente o DNIT e DER-PR, além das observações técnicas dos fiscais e registro fotográfico. “A partir disso, o Crea-PR vai confeccionar um relatório circunstanciado que será encaminhado para análise e deliberação das Câmaras Especializadas do Crea-PR”, finalizou Barroso.

As Câmaras poderão, então, decidir pelo arquivamento do processo ou envio para Ministério Público (MP).

A ponte cobre o ribeirão do Ubá, da bacia do rio Jacaré (ao contrário do que se supõe, Ubá não é rio e sim ribeirão e a estrutura é mesmo ponte e não viaduto, cuja função é transpor um obstáculo artificial, como por exemplo uma avenida).

Conhecida como Transbrasiliana, a BR-153 é um das mais importantes rodovias brasileiras, cortando o país de Norte a Sul ligando a cidade de Marabá (PA) ao município de Aceguá (RS), totalizando 3.585 quilômetros de extensão. Ao longo de todo o seu percurso, passa pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando na Fronteira Brasil–Uruguai.