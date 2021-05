Covid tira vida de veterinária aos 45

Ela trabalhava e residia em Jacarezinho

O corpo da médica veterinária Keyla Mara Martins Toneti (fotos) foi sepultado na tarde deste domingo, dia nove, no Cemitério São João Batista, em Jacarezinho. Ela tinha 45 anos e havia falecido de madrugada após ser internada. No mês passado, perdeu o sogro pela mesma doença.

Trabalhava na BBA, Seara Alimentos, e prestou serviços também como veterinária Coordenadora no Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura do Estado e do Abastecimento.

Formada pela Universidade Marilia, era muito religiosa (católica).

Deixou o marido, Cleiton Toneti Pinto, e um casal de filhos.

