Covid tira vida de empresário de SAP

Tinha duas filhas do primeiro casamento e era casado atualmente com Elenisa Santana (foto) . No início desta semana, a sogra dele, Inês, 64, também perdeu a vida por causa da doença, em Ivaiporã.

Estudou Ciências Naturais na Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho(UENP). Não haverá velório e o corpo será sepultado neste sábado, dia 1º, às 13 horas, no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina. Era proprietário de dezenas de containers, que alugava principalmente para reformas e construções, e também da Serralheria Ramos, localizada na Rua Deputado José Afonso, ao lado da Extinpel.