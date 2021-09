Andirá: Assume prefeito interino

Ione Abib está infectada e em tratamento domiciliar

Valdemir Aparecido dos Santos (fotos), de 47 anos, assumiu temporariamente na terça-feira, dia 31, a chefia do executivo de Andirá

A titular Ione Abib (PSD) , de 67 anos, foi diagnostica com a Covid-19 e está em tratamento domiciliar.

Pontinho, como é conhecido (prestava serviço quando garoto numa lanchonete chamada Pontinho, e por isso o apelido) é do Podemos e trabalhou durante 18 anos na Cooperativa Integrada.

É casado com a advogada Julieta, com a qual tem um filho, Pedro Augusto, de 12 anos. Católico praticante, pretende cumprir horário integral em quanto permanecer no cargo.