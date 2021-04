Covarde rouba mulher de 90 anos

Em pleno centro de Santo Antônio da Platina

Logo após uma senhora de 90 anos ter seu celular roubado na rua Joaquim Rodrigues do Prado, ao lado da Praça da Igreja Matriz de Santo Antônio da Platina, em torno de 11h10m desta quinta-feira, dia oito, os PMs colheram as características do autor e conseguiram identificá-lo.

Em diligências, localizaram o vagabundo covarde na Rua Joaquim Ribeiro Mendes, Vila Hermantina. Ao perceber aproximação da viatura, jogou o smartphone num terreno baldio, mas sua ação foi vista pela equipe, sendo o aparelho localizado e constatado ser o produto do roubo.

Ele tentou resistir a abordagem utilizando força física, todavia foi contido. O indivíduo é conhecido no meio policial e também estava usando tornozeleira eletrônica.

Sobre o crime, a vítima relatou que estava sentada no banco na praça e quando foi atender uma ligação, o marginal arrancou o celular de suas mãos e saiu correndo.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina e, em seguida, levado para a cadeia da região, já que a Cidade Joia só tem carceragem feminina.