“Corujão” atua no Norte Pioneiro

E entrega também alimentos à famílias vulneráveis

O Norte Pioneiro intensifica a campanha de vacinação contra a Covid-19 e ajuda famílias que passam por necessidade por conta da pandemia.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), junto com o prefeito Amin Hannouche (PSD) e a vice-prefeita Angélica Olchaneski (PSB) participaram da ação solidária neste fim de semana, quando foi lançado o programa “Corujão da Vacinação” em Cornélio Procópio. Ação semelhante também foi realizada em Jacarezinho.

Romanelli lembra que os municípios paranaenses realizam um esforço enorme para que as vacinas sejam disponibilizadas assim que cheguem ao Paraná. “O Corujão da Vacinação é parte de um movimento lançado pelo Governo do Estado no sentido de poder dar uma resposta a população paranaense. A luta pela vacina não tem sido fácil porque o Brasil tinha que ter mais imunizantes. Mas, tão logo chegam, são imediatamente aplicadas”, explica.

Cornélio Procópio — Além de imunizar as pessoas do grupo prioritário, o Corujão também promove ação solidária, com a doação de alimentos não perecíveis que serão distribuídos a famílias carentes. Amin Hannouche disse que a ação solidária é uma expressão de amor ao próximo. “Muitas pessoas estão sem trabalho ou em dificuldades financeiras. Esse é um gesto muito bonito, que demonstra o respeito e o amor ao próximo”, enfatiza.

Hannouche acrescenta que não é obrigatória a doação de alimento. “Quem puder, doe. Esse alimento será muito bem aproveitado, pois será repassado a famílias carentes de Cornélio Procópio”. O prefeito lembra ainda que o Corujão é mais uma ação do Governo do Paraná que faz a diferença na vida das pessoas que não têm condições de se deslocar durante o dia para ser imunizadas. Na primeira noite de mutirão Foram vacinados mais de 300 pessoas com idade acima de 75 anos.

Neste fim de semana não haverá vacina e o trabalho será direcionado especificamente aos trabalhadores da área da segurança pública. A vice-prefeita Angélica Olchaneski disse que há previsão de que o município receba mais uma remessa do imunizante e a equipe vai se ajustar para reiniciar as aplicações. “Existe uma expectativa para segunda-feira, com aplicação da segunda dose para as pessoas de 73 e 74 anos”, confirma.

Campanha — Em Jacarezinho, o Corujão da Vacinação também ajuda famílias vulneráveis a terem alimentos sobre a mesa. O prefeito Marcelo Palhares (PSD) disse que a campanha de vacinação noturna ajuda a diminuir a fila dos integrantes dos grupos prioritários que ainda não foram imunizados com a primeira ou a segunda dose da vacina.

Palhares também destaca o empenho dos servidores da Saúde para acelerar a proteção dos moradores contra o coronavírus. O Corujão da Vacinação é uma ação que se soma à campanha Vacina Paraná de Domingo a Domingo para acelerar a imunização em todo o Estado.

“Todos estamos unidos, com prefeitos e secretários de Saúde, para que a população paranaense seja imunizada o mais rápido possível. O Corujão tem esse objetivo, de facilitar o acesso das pessoas à primeira ou segunda dose da vacina. Todo esse esforço vai ajudar a salvar vidas. E isso é o mais importante”, conclui o primeiro-secretário da Alep.